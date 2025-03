V Česku loni přibylo kauz spojených s poškozováním finančních zájmů EU

Úřad evropského veřejného žalobce loni v Česku řešil 71 nových případů. To je o 28 víc než předloni. Vyplývá to z výroční zprávy úřadu, který se v zúčastněných členských státech zabývá trestnými činy poškozujícími finanční zájmy Evropské unie. Za loňský rok vyčíslil odhadovanou škodu na skoro 600 milionů eur, tedy zhruba 15 miliard korun. V meziročním srovnání je to o necelých 13 miliard korun víc. Nárůst počtu případů i škody zdůvodňuje centrální EPPO lepší spoluprácí s vnitrostátní orgány a zaměřením na zločinecké organizace, které podvádějí s DPH. Nejvíce oznámení, 70, loni české EPPO obdrželo právě od vnitrostátních orgánů, dalších 34 ze soukromého sektoru a šest od evropských institucí. Živé kauzy zahrnovaly dotační podvody, ale také 12 případů krácení daně z přidané hodnoty, sedm případů praní špinavých peněz či pět případů korupce. Do statistik se zatím nepromítla aktuální korupční kauza motolské nemocnice. Úřad evropského veřejného žalobce působí od června 2021, zúčastěných států je nyní 24.