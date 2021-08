V Česku pobývalo ke konci loňského roku legálně zhruba 635 tisíc cizinců

Ke konci loňského roku v České republice legálně pobývalo 634.790 cizinců, o zhruba 39 tisíc více než na konci roku 2019. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra o migraci a integraci cizinců za rok 2020, kterou v pondělí projedná vláda. Nejčastěji byli loni v Česku podle vnitra občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu, dohromady tvořili více než polovinu legálně pobývajících cizinců. Mezi cizinci s povoleným pobytem převažovali loni ti, kteří měli povolený pobyt přechodný, celkem jich bylo 325.182. Zbytku byl udělen trvalý pobyt. Počet cizinců v Česku stoupá i v letošním roce, ke 30. červnu jich bylo evidováno 668.238. Loni také výrazně narostl počet lidí zajištěných při nelegální migraci, přibylo jich o čtvrtinu na 7093. Většina, konkrétně 6645 lidí, byla zadržena při nelegálním pobytu, zbytek pak při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici. Nadále však podle ministerstva vnitra platí, že u tranzitní migrace nebývá ČR cílovou zemí, lidé v těchto případech směřují spíše do Německa a jiných států západní a severní Evropy. V letošním roce se zatím počet zadržených lidí při nelegální migraci také zvyšuje, k poslednímu červnu jich bylo evidováno 5430, v porovnání se stejným obdobím v loňském roce jde o více než dvěstěprocentní nárůst. V roce 2020 žádalo méně lidí o mezinárodní ochranu, oproti předloňskému roku šlo o téměř čtyřicetiprocentní pokles na 1164 žadatelů. Nejčastěji to byli opět občané Ukrajiny, následovaní státními příslušníky Gruzie, Běloruska a Vietnamu.