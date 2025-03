V Česku proběhl další ročník Noci divadel, k vidění bylo i dočasné působiště Spejbla s Hurvínkem

Během sobotní Noci divadel mohli lidé zavítat například na prohlídku dočasného nového působiště loutek Divadla Spejbla a Hurvínka v Grand Hotelu International na Praze 6. Hotelem návštěvníky provázeli přímo Hurvínek s Máničkou. Divadlo bude na nové adrese hrát v době rekonstrukce scény v Dejvické ulici, ta by měla skončit ještě do konce roku.

Do již 13. ročníku Noci divadel, která nesla téma sousedství se letos zapojilo přes osmdesát divadel ve více jak 30 městech. Svátek scénického umění se leckde začal slavit už odpoledne, a to místy i venku, třeba na náměstích. Hlavním pořadatelem celoevropské akce je pražský institut umění – Divadelní ústav. V Praze se do letošní akce zapojilo 38 institucí, od velkých scén včetně Národního divadla po malé soubory.