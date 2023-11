V Česku se školí ukrajinští odborníci, mají pomáhat vojákům s válečnými traumaty

V Česku se pod vedením amerických psychologů školí zhruba 25 ukrajinských odborníků, na Ukrajině mají následně cvičit další profesionály a pomáhat vojákům a válečným zajatcům vyrovnat se s válečnými traumaty. Týdenní kurz pořádaný Mezinárodním centrem pro transfer technologií (ITTC) na tiskové konferenci představili pořadatelé, včetně zástupců 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která akci v Praze hostí. Podle přednosty kliniky adiktologie Michala Miovského jsou všichni účastníci výcviku odborníky na zvládání traumat a poruchy duševního zdraví, způsobených válečnou situací. "Část jsou kliničtí psychologové, psychiatři, někteří se pohybují v širším spektru v tomto poli, například sestry," uvedl Miovský. Někteří jsou podle něj původně dobrovolníci z jiných profesí nebo ukrajinské armády, kteří zažili traumatizující situaci a díky své reakci na ni byli do projektu přizváni. "To, co tady dostanou, je velmi intenzivní trénink ve specifických dovednostech zaměřených na trauma a situaci návratu vojáka do společnosti," doplnil.