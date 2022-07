V Česku stále chybí komplexní systém ochrany měkkých cílů, uvedl NKÚ

V Česku stále chybí komplexní systém ochrany takzvaných měkkých cílů před teroristickými útoky. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřoval, jak ministerstva vnitra (MV), kultury (MK) a zdravotnictví (MZd) rozdělovala v letech 2016 až 2021 peníze na systém ochrany měkkých cílů, tedy například škol a veřejných prostranství, nemocnic nebo kulturních zařízení před teroristickými a dalšími útoky. Ministerstvo vnitra v reakci uvedlo, že kontrola byla zaměřena na podporu zvýšení odolnosti měkkých cílů, nikoliv na celý systém.

Problém podle kontrolorů začal už na úrovni koncepce pro roky 2017 až 2020, kde ministerstvo vnitra nestanovilo měřitelné cíle, kterých chce dosáhnout. Do konce kontroly NKÚ resort koncepci nevyhodnotil a nezpracoval ani plánovanou navazující koncepci pro roky 2021 až 2023, podotkl NKÚ.

Podle ministerstva vnitra by stanovení konkrétních měřitelných cílů podle mechanických požadavků NKÚ znamenalo, že by vláda musela ve svém dokumentu stanovit, že například určitý počet útoků na měkké cíle je akceptovatelný a že ho chce snížit na počet XY. "To je nejen v rozporu s cíli bezpečnostní politiky, ale zejména lidsky neakceptovatelné," sdělila ČTK mluvčí ministerstva Klára Dlubalová.