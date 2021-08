V Kalifornii zemřel Petr Esterka, emeritní pomocný biskup brněnský. Bylo mu 85 let. Po posledním rozloučení ve společenství českých krajanů v USA, o které řadu let jako kněz a později jako biskup pečoval, bude jeho tělo převezeno do České republiky, řekla ČTK mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. Esterka v roce 1957 emigroval do Rakouska. Po několika měsících v uprchlickém táboře jej přijali do Papežské koleje Nepomucenum v Římě a po studiu filozofie a teologie na Lateránské univerzitě byl vysvěcen na kněze.

V červnu 1963 zamířil do Spojených států, kde působil mezi krajany, věnoval se pedagogické práci na koleji svaté Kateřiny v Saint Paul v Minnesotě a byl vojenským kaplanem amerického letectva. V roce 1978 se začal intenzivněji věnovat práci mezi českými katolíky ve Spojených státech a v Kanadě. V roce 1986 byl jmenován biskupským vikářem pro USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho působení rozšířilo i na Austrálii.