V Karlových Varech začala pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, přijelo přes 80 pěvců

V Karlových Varech začal 56. ročník mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka pro začínající talenty. První den začal v Alžbětiných lázních vystoupením mladých pěvců v kategorii operní naděje, v dalších dnech budou následovat další tři kategorie. Během sedmi dnů zazpívá přes 80 účinkujících ze 17 zemí. Zájem je i navzdory válečnému konfliktu na Ukrajině značný, řekl dnes ČTK Alois Ježek, ředitel Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka, které soutěž pořádá.

Letošní účast je podle ředitele průměrná, v posledních dvaceti letech se hlásí mezi 75 až 100 pěvci. Pěvecká soutěž je otevřená je pro pěvce a pěvkyně do 35 let. Letos se do soutěže přihlásili pěvci z Japonska, Číny, Arménie, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Finska, Litvy, Německa, Polska, Rakouska či USA. Zahraniční zpěváci tvoří dvě třetiny ze všech soutěžících. Letos v soutěži chybí pěvci z Ruské federace, kteří dříve tvořili početnou část účinkujících.

Soutěž vznikla v roce 1966, aby rozvinula tehdejší pěvecké školy a dala příležitost mladým zpěvákům. V minulosti v ní uspěli například Roman Janál, Gabriela Beňačková, Eva Urbanová a Adam Plachetka.