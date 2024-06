V Motole transplantovali dítěti najednou srdce i plíce

Lékaři motolské nemocnice transplantovali 15letému pacientovi najednou srdce i plíce. Pacient měl plicní hypertenzi a kvůli tomu mu zároveň selhávalo srdce. Podle nemocnice dosud v Česku transplantaci obou těchto orgánů při jedné operaci absolvovalo osm dospělých a transplantaci u dítěte udělali lékaři poprvé. Nemocnice to dnes uvedla v tiskové zprávě. Protože měl pacient problémy s oběma orgány, transplantace samotných plic nebo samotného srdce by mu nepomohla. Operace byla technicky náročná. "Je zde jiný přístup, který umožňuje transplantaci plic a také jiná technika našívání srdce. Nejdříve se napojí plíce, což provedl pan profesor (Robert) Lischke a poté pokračuje našívání samotného srdce," vysvětlil operatér Petr Bukovský z Dětského kardiocentra 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice (FN) Motol. Na zákroku se podíleli také lékaři z III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a FN Motol. Podle vedoucího národního programu transplantace plic pro Česko a Slovensko Roberta Lischkeho se transplantace srdce a plic najednou v ČR dělá od roku 2014. Dosud ji podstoupilo osm dospělých. V motolské nemocnici lékaři deset let dělají také transplantace srdce u dětí. Dosud úspěšně transplantovali přes 30 dětských pacientů.