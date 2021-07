V Ostravě by mělo vzniknout komunitní centrum pro válečné veterány

V Ostravě by mělo vzniknout další komunitní centrum pro válečné veterány. Konkrétně v budově, které patřila Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Veteráni, ať už z druhé světové války či ti novodobí, by v centru měli najít komplexní péči. Novinářům to po návštěvě Moravskoslezského kraje řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). V Česku podle něj žije 16.000 novodobých válečných veteránů a 200 veteránů z druhé světové války.

V zemi jsou momentálně tři taková centra. "V Brně, Olomouci a letos jsme otevřeli v Praze. Máme zájem otevřít ještě dvě. Nejprve tady v Ostravě a pak v Táboře," řekl ministr. Centra podle Metnara pomáhají vojákům, kteří odejdou do civilu, například s hledáním práce, se zvládáním mnohdy těžkých životních situací. Zaměřovat se mají i na kulturní akce či volnočasové aktivity.