V Ostravě začne Janáčkův festival, zavítá i do Hukvald, Opavy či Příbora

Více než 20 koncertů, ale také výstavy nebo film nabídne Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který dnes začne v Ostravě. Potrvá do 3. července a koncerty se odehrají v Moravskoslezském kraji také v Hukvaldech, Opavě, Frýdku-Místku, Příboře a Ludgeřovicích. Festival připomene 170 let od narození Leoše Janáčka a uctí i další velikány české hudby, například skladatele Bedřicha Smetanu, od jehož narození letos v březnu uplynulo 200 let.

V Janáčkově rodných Hukvaldech budou moci lidé vidět několik mimořádných představení. V sobotu 22. června to v amfiteátru v tamní oboře bude opera Káťa Kabanová, která se na festival vrací po 39 letech. Předvede ji operní soubor Slezského divadla v Opavě v nastudování Marka Plášila a se sopranistkou Bree Nicholsovou v hlavní roli.

V pátek 28. června bude mít tamtéž světovou premiéru baletní představení s názvem Návraty. Se speciálně vytvořeným projektem přijede baletka a choreografka Věra Kvarčáková společně se světoznámými osobnostmi baletní scény. O den později se pak na stejném místě uskuteční koncert Vše nejlepší, Leoši! věnovaný 170. výročí Janáčkova narození. Tenor Nicky Spence na něm mimo jiné přednese Janáčkův Zápisník zmizelého.