Začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Vilém Veverka | Foto: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Nové trendy a představení mladých talentů klasické hudby – to si klade za cíl letošní ročník. O úvodní koncert se postará Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Tradičně zazní Janáčkova Sinfonietta. Jako protiváhu zvolil rozhlasový orchestr Janáčkova současníka, ale přesto představitele hudby jiného světa – Richarda Strausse. Vedle Dona Juana, symfonické básně op. 20 odehraje SOČR Koncert D dur pro hoboj a malý orchestr. Vzhledem k náhlé zdravotní indispozici koncert nemůže dirigovat Alexander Liebreich. Taktovky se ujme vynikající Petr Altrichter.

Hudební esa v Ostravě

Od 29. května do 1. července se v rámci festivalu uskuteční tři desítky akcí, a to nejen v Ostravě, ale i na dalších pěti místech severní Moravy a Slezska. Do České republiky zamíří poprvé hned několik mezinárodních hudebních es současnosti. Ve světové premiéře pak zazní na objednávku festivalu nová skladba Ireny Szurmanové. „Hledáme cesty, kterými se klasická hudba v současnosti ubírá. Proto budou letos našimi významnými hosty mimo jiné violoncellista Zlatomir Fung, kytarista Miloš Karadaglić, dirigent Yaroslav Shemet, ale i čeští mladí umělci, jako je například klavírista Marek Kozák nebo dirigent Marek Prášil. Rezidenčním umělcem festivalu je letos neortodoxní představitel současné vrcholné cembalové interpretace Jean Rondeau, který v samostatném programu provede Goldbergovy variace – ikonickou skladbu vrcholného baroka a vedle toho vystoupí se skvělou Záhřebskou filharmonií. Ta bude navíc úplně poprvé hrát pod vedením Tomáše Netopila, prezidenta našeho festivalu,“ uvedl ředitel MHF Leoše Janáčka Jaromír Javůrek.

Zlatomir Fung | Foto: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Novinky se prolínají celým tímto festivalovým ročníkem. Virtuózní Američan Zlatomir Fung a charismatický Miloš Karadaglić původem z Černé Hory odehrají na Janáčkově festivalu svou českou premiéru. Totéž platí o Yaroslavu Shemetovi. Teprve pětadvacetiletý polský dirigent ukrajinského původu se právem řadí mezi velké naděje mladé dirigentské generace. Přijal pozvání ke speciálnímu festivalovému koncertu se symfonickým orchestrem Sinfonia Varsovia. Společně se představí v rámci unikátního „Slovanského večera“ se silně emotivním programem, ve kterém zazní skladby ukrajinského autora Valentina Silvestrova, Poláka Zygmunta Noskowského, současníka Antonína Dvořáka a „Osudová“ symfonie Ludwiga van Beethovena. Večer tak bude připomínkou a morálním apelem k dění na Ukrajině.

Miloš Karadaglić | Foto: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Do programu festivalu Leoše Janáčka se zapojí i kavárny v Ostravě a Hukvaldech

Jaromír Javůrek | Foto: Pavel Mráz, Český rozhlas

​Kulturní dění Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se letos poprvé promítne i do běžného denního rytmu života v Ostravě a na Hukvaldech. V obou místech se otevřou festivalové kavárny. Nabídnou hudební vystoupení, besedy a komorní setkání s festivalovými hosty a umělci. „Je to vůbec poprvé, kdy se nám podařilo najít partnery, kterým není cizí vazba na dílo Leoše Janáčka, a tak nám pomohli v premiéře otevřít festivalové kavárny. Jsme za to rádi,“ uvedl ředitel MHF Leoše Janáčka Jaromír Javůrek. V Ostravě bude místem setkávání a kulturního programu kavárna Sádrový Ježek sídlící příznačně na Janáčkově ulici. Pod hradem Hukvaldy, v rodišti Leoše Janáčka se budou lidé moci setkávat v Kavárně fara. Nabízený program bude vždy přístupný zdarma.