V pátek přibylo 28.658 nově nakažených, výrazně méně než před týdnem

V Česku v pátek přibylo 28.658 potvrzených případů covidu-19. Je to nejméně za týden a o 18.600 méně než minulý pátek. Dalších 5150 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně. Také v tom případě je to mezitýdenní pokles, a to o téměř 3000 reinfekcí. Počet hospitalizovaných se v posledních čtyřech dnech příliš nemění. V nemocnicích je s nákazou 3120 lidí, v těžkém stavu je 202 z nich.

Na 100.000 obyvatel připadá v uplynulých sedmi dnech v Česku 2230 nakažených. Takzvané incidenční číslo tak znatelně kleslo, v pátek bylo vyšší než 2400. Incidence se snížila ve všech krajích.

Od začátku epidemie v březnu 2020 odhalily laboratoře v Česku více než 3,2 milionu případů koronaviru. Přes 2,8 milionu lidí se z nákazy vyléčilo. S koronavirem naopak zemřelo 37.410 nakažených.