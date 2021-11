V sobotu přibylo 14.402 nakažených, nejvíce ve volném dni za celou epidemii

V sobotu přibylo v Česku 14.402 potvrzených případů covidu-19. Je to nejvyšší přírůstek ve volném dni za celou dobu epidemie. Proti minulé sobotě je to nárůst o více než 5000 nakažených. Takzvané incidenční číslo opět vzrostlo na nové maximum. K dnešku připadá na 100.000 obyvatel v posledních sedmi dnech 978 nakažených, téměř o 50 více než v sobotu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

V nemocnicích bylo v sobotu s nákazou 4818 lidí. Počet pacientů se tak snížil. Podle revidovaných údajů bylo ve čtvrtek hospitalizováno 5040 nakažených. Více než 5000 covidových pacientů tak bylo v nemocnicích poprvé od letošního dubna. V těžkém stavu je 713 lidí.

S koronavirem dosud v Česku zemřelo 32.079 lidí. Za tento týden je zatím 468 obětí, na sobotu jich připadá 35. Při dalších aktualizacích ale obvykle údaje z posledních dnů rostou. "Vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic," uvedlo ministerstvo.