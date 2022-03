V Terezíně odhalili pamětní desku k připomínce rakouských Židů

V Terezíně na Litoměřicku odhalili pamětní desku k připomínce rakouských Židů deportovaných během druhé světové války do terezínského ghetta. Umístění desky inicioval spolek Rakušanů v ČR, kteří využili příležitosti, že do země zamířil předseda Národní rady rakouského Parlamentu Wolfgang Sobotka. Pamětní deska připomíná, že do ghetta bylo deportováno na 15.000 rakouských Židů. Jen několik set z nich se dožilo osvobození. "Na jedné straně na všechny tyto lidi nebylo zapomenuto, a na druhé straně vidíme, že také musíme čelit a bojovat proti nebezpečí antisemitismu, které máme teď," řekl novinářům Sobotka. Dodal, že nyní jde o to dál hájit mír v Evropě. Spolu se Sobotkou slavnostně odhalila pietní desku také předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která ve svém proslovu vzpomněla nejen na ukrajinské uprchlíky, ale také na obyvatele Ruska. "Prosím, nenechme do sebe vstoupit nenávist, která nikdy ničemu nepomohla... Důsledně oddělujme, kdo je zodpovědný za běsnění na Ukrajině a kdo se smutkem přihlíží," uvedla Pekarová.