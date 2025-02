Válka změnila postoj Čechů k cizincům, ukrajinský soused je přijatelnější než ruský

Ukrajinci jsou pro Čechy přijatelnějšími sousedy než Rusové, vyplývá z výsledků lednového průzkumu analytického ústavu STEM. Před ruským vpádem na Ukrajinu před třemi lety tomu bylo naopak. Z cizinců mají Češi nejpozitivnější vztah ke Slovákům. Naopak nejméně akceptovatelní coby sousedé jsou pro ně lidé z Blízkého východu a Afriky. Vztah veřejnosti k cizincům zjišťuje STEM dotazem, jak by snášeli, kdyby měli za souseda člověka vybrané národnosti či etnika. Slováci by jako sousedé nevadili 93 procentům Čechů. Jsou tak nejpřijatelnější skupinou cizinců. Následují lidé pocházející z vyspělých zemí. Mít za souseda Angličana by nevadilo 83 procentům Čechů, Američan by byl přijatelný soused pro 81 procent respondentů průzkumu a Francouz pro 79 procent. Bydlet vedle Němce či Chorvata by nevadilo shodně 73 procentům Čechů.

Výzkum ukazuje, že ve společnosti výrazně vzrostla akceptace Vietnamců. Zatímco v roce 2005 by Vietnamce za souseda přijalo bez problémů 30 procent Čechů, letos v lednu to bylo už 71 procent. Dlouhodobě negativní postoj si česká veřejnost uchovává vůči Romům. Jejich přijatelnost coby sousedů dosahuje 24 procent, což je podobné jako u cizinců z arabského světa.