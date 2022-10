Vánoční strom na Staroměstském náměstí v Praze bude letos smrk z Ústeckého kraje

Smrk na vánočních trzích na pražském Staroměstském náměstí bude letos pocházet z malé vesnice nedaleko České Kamenice na Děčínsku. Z 26 tipů od veřejnosti ho vybrala společnost Taiko, která trhy organizuje. ČTK to sdělila její mluvčí Hana Tietze. Trhy začnou 26. listopadu. Kácení, převoz, vztyčení a výzdobu stromu bude mít na starosti městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP). Zhruba 25 metrů vysoký a 58 let starý smrk ztepilý roste na obecním pozemku a do soutěže ho přihlásil majitel blízkého domu Petr Kubica z obavy, že by mohl spadnout. "Strom sázel táta, když se narodila moje sestra, takže stáří víme přesně, bylo to před 58 lety. Protože je krásný, napadlo nás s dcerou Valerií, že by byl hezký na Staromák," uvedl. Jako vítěz soutěže, kterou firma Taiko letos vyhlásila podvanácté, obdrží Kubica odměnu 10.000 korun.