Ve Svitavách někdo odložil do babyboxu novorozenou holčičku

Do babyboxu ve Svitavách v noci na pondělí někdo odložil novorozenou holčičku. Dostala jméno Klaudie. ČTK o tom informoval zakladatel sítě babyboxů v České republice Ludvík Hess. Klaudie je první dítě nalezené ve svitavském babyboxu, který funguje deset let. V celém Česku bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2008 odloženo dosud 264 dětí, z toho 145 holčiček a 119 chlapečků. "Už jsem mluvil s primářkou Ludmilou Pospíšilovou, která mě ujistila, že děťátko je donošené a jeví se být v pořádku," uvedl Hess. "Pupečník neměla ošetřený a byla narozená před krátkou chvílí," podotkl Hess. Cílem babyboxů je předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.