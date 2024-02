Ve věku 92 let zemřel někdejší velvyslanec v Berlíně František Černý

Ve věku 92 let zemřel v pátek někdejší český velvyslanec v Berlíně František Černý. O diplomatově úmrtí informoval server Lidovky.cz. Nad Černého úmrtím vyjádřili zármutek ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a Goethův institut v Praze. Černý přispěl k česko-německým vztahům. V roce 2001 mu tehdejší německý prezident Johannes Rau udělil jeden z nejvyšších německých státních řádů - Velký kříž za zásluhy s hvězdou a stuhou.

Goethův institut označil Černého na facebooku za velkého přítele. "Po desetiletí patřil k našim nejbližším podporovatelům a přátelům. Naposledy nás navštívil v listopadu, když po boku Zuzany Lizcové a našeho zakládajícího ředitele Jochena Blosse před zcela zaplněným sálem s velkým humorem vzpomínal na porevoluční transformaci česko-německých vztahů a mimo jiné též na zakládání Goethe-Institutu," sdělil.

Černý do roku 1968 pracoval v Československém rozhlase, poté až do roku 1989 jako překladatel a učitel němčiny. Po pádu komunistického režimu roce 1989 vstoupil do diplomatických služeb. V letech 1998 až 2001 byl velvyslancem České republiky v Berlíně.