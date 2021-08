Velvyslanec v Afghánistánu Baloun dostane od prezidenta státní vyznamenání

Prezident Miloš Zeman udělí státní vyznamenání velvyslanci v Afghánistánu Jiřímu Balounovi. Řekl to v rozhovoru pro Blesk.cz. Zeman chce dát Balounovi medaili Za zásluhy, nebo medaili Za hrdinství. A to za organizování evakuace z Kábulu poté, co zemi ovládlo islamistické hnutí Tálibán. Česko z Kábulu přepravilo do Prahy třemi lety téměř 200 lidí, z toho 170 Afghánců. Zeman v rozhovoru kvůli situaci v Afghánistánu také kritizoval Severoatlantickou alianci, podle něj potřebuje zásadní reformu.