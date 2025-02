Visutý most Sky Bridge 721 v Dolní Moravě přišel o své prvenství v délce

Visutý most Sky Bridge 721 v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem přišel o své prvenství v délce. O dva metry jej překonal Most národní jednoty v severovýchodním Maďarsku, který měří 723,7 metru. Upozornil na to dnes server iDnes s tím, že lávka je pro veřejnost otevřena od loňského června a minulý týden byla oficiálně zapsána do Guinnessovy knihy rekordů. Atrakce v Dolní Moravě zatím nepocítila nižší zájem kvůli konkurenci, řekla dnes ČTK generální ředitelka společnosti Sněžník Eva Sára Rulíšková.

Visutý most v Dolní Moravě vede přes údolí Mlýnského potoka z horského hřebene Slamník na hřeben Chlum. Turisty láká na možnost projít se ve výšce 95 metrů nad zemí, otevřen byl 13. května 2022. Ve své době překonal dosud nejdelší visutou pěší lávku, která je v Portugalsku nedaleko města Arouca a s délkou 516 metrů přemosťuje 175 metrů hluboké údolí řeky Paiva.

Výstavba Sky Bridge stála zhruba 200 milionů korun. Podle dřívějšího vyjádření společnosti by se investice měla vrátit do deseti let. Jen za první měsíc od otevření přešlo po mostě 45.000 lidí, za rok to bylo asi 290.000 lidí, z toho zhruba 35 procent cizinců. Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Sky Bridge zahrnula mezi desítku Staveb roku 2022.