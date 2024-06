Vodní toky v Česku po vydatných deštích začaly postupně klesat

Situace na českých řekách se začala v sobotu odpoledne postupně uklidňovat. Druhý stupeň povodňové aktivity platil pouze na Ostroužné v Kolinci na Šumavě. První stupeň, tedy nejnižší, na několika dalších místech v západních a jižních Čechách. Před nebezpečím povodní ale Český hydrometeorologický ústav varuje až do nedělních šesti hodin odpoledne. A to na Šumavě, a v částech západních a jižních Čech. Od pátečního odpoledne do soboty napršelo v Česku do 20 litrů vody na metr čtereční.