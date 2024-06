Vojenský letoun s koňmi Převalského dorazil dnes do Kazachstánu

Vojenský letoun se třemi koňmi Převalského, který v pondělí odletěl z armádního letiště v pražských Kbelích, přistál dnes kolem 08:00 místního času (05:00 SEČ) v Kazachstánu na letišti v Arkalyku. Nákladní vozy pak odjely se zvířaty do aklimatizačního centra Alibi. Na sociálních sítích to uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Pražská zoo návrat koní do přírody organizuje.

Let byl podle Bobka bez problémů. Zároveň uvedl, že letoun CASA se čtyřmi dalšími koňmi z Berlína odletí ve středu 5. června ve 12:45. Původně mělo letadlo z Berlína odletět také v pondělí, mělo však závadu. Cílem projektu je obnovit populaci divokých koní ve volné přírodě. V následujících pěti letech chce Zoo Praha do oblasti stepí Altyn Dala převézt zhruba 40 koní.