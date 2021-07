Volby by podle modelu STEM vyhrálo ANO před Piráty se STAN a koalicí Spolu

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo vládní hnutí ANO s 26,7 procenta hlasů před Piráty a STAN s 24,1 procenta a koalicí Spolu, tvořenou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Podle volebního modelu agentury STEM by se přes pět procent potřebných pro vstup do Sněmovny dostala také SPD, ČSSD, KSČM a Přísaha. Podobně jako další modely z poslední doby ukazuje, že ANO v pozici lídra vystřídalo koalici Pirátů a Starostů.

Stejné pořadí hnutí ANO a dvou koalic v popředí ukázaly v poslední době také volební modely agentury Median a Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Voliči, kteří budou na podzim v karanténě kvůli koronaviru, si budou moci vybrat poslance v říjnových volbách. Hlasovat budou podobně jako při loňských krajských a senátních volbách například do přenosné schránky nebo z auta na volebních stanovištích. Sněmovna dnes tuto vládní úpravu volebních pravidel schválila drtivou většinou. Senát svůj očekávaný nutný souhlas dodá za dva týdny.