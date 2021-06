Ve sněmovních volbách bude asi možné opět volit z karantény

Lidé, kteří budou na podzim v karanténě kvůli koronaviru, si asi také budou moci vybrat poslance v říjnových volbách. Sněmovna zřejmě schválí zákon, podle něhož voliči budou moci podobně jako při loňských krajských a senátních volbách hlasovat do přenosné schránky nebo z auta na volebních stanovištích. Dolní komora normu poslala do závěrečného kola schvalování. Zákon bude využit v případě, bude-li v Česku kvůli covidu-19 k 15. září platit nadále pandemický stav, který chce opozice kvůli vývoji epidemie zrušit, případně pokud k uvedenému datu bude vyhlášen nouzový stav. Vládní předloha počítá stejně jako o loňských podzimních volbách se třemi variantami hlasování lidí v karanténě či izolaci. Vedle tzv. drive-in hlasování nebo hlasování do přenosných schránek, s nimiž za lidmi v individuální karanténě přijdou speciálně vybavení volební komisaři, je další možností hlasování v uzavřeném pobytovém zařízení. Piráti navrhli využít zákona k zavedení korespondenční formy hlasování kvůli krajanům žijícím v zahraničí. Jejich návrh ale sněmovní ústavně právní výbor nepodpořil.