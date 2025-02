Volební model Kantaru: ANO a Spolu ztrácí, polepšili si Motoristé

Hnutí ANO by ve sněmovních volbách v lednu získalo 33,5 procenta hlasů, druhá koalice Spolu by měla 19 procent, vyplývá z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. V porovnání s předchozím průzkumem obě uskupení oslabila. Naopak významně si polepšili Motoristé sobě, kteří se v aktuálním modelu vyrovnali s Piráty. Do Sněmovny by se v lednu dostalo šest politických subjektů.

Opoziční hnutí ANO oproti předchozímu průzkumu Kantaru ztratilo 3,5 procentního bodu. Oslabila ale i koalice Spolu, tvořená ODS, lidovci a TOP 09, a to o dva procentní body. Třetí by ve sněmovních volbách skončili Starostové. Hlas by jim odevzdalo 12,5 procenta voličů. O čtvrtou pozici by se shodně se ziskem 7,5 procenta dělili Piráti a Motoristé sobě. Oproti listopadovému průzkumu Kantaru posílili Motoristé o pět procentních bodů. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD.