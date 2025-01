Výborný: vláda nechce zavést emisní povolenky na vytápění budov

Vláda podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nechce rozšířit emisní povolenky na vytápění budov, jak s tím počítá evropský plán od roku 2027. Výborný to uvedl v televizi CNN Prima News.

"My nedopustíme to, aby na ta opatření ve finále potom doplácely domácnosti. To je současná pozice vlády. Žádné emisní povolenky pro domácnosti nebudou," prohlásil Výborný. Zpoplatnění emisí vznikajících z užívání budov a také z pohonných hmot využívaných v silniční dopravě předpokládá nový evropský systém povolenek ETS II.

Někdejší premiér, předseda ANO Andrej Babiš naposledy v pátek uvedl, že je třeba Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal) zrušit. Podle Výborného není debata o zrušení zelené dohody jako celku, ale o její zreálnění tak, aby byla Evropa konkurenceschopná. Opatření musí být podle ministra vyvážená jak k ekonomice, tak k životnímu prostředí.