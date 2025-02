Výborný vyzve Pavla ke svolání jednání, které by mělo řešit situaci po vetu platové novely

Předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný se obrátí na prezidenta Petra Pavla s žádostí o svolání zástupců parlamentních stran a k řešení situace, která vznikla po prezidentově vetu novely zákona o platech veřejných činitelů. Výborná to uvedl na tiskové konferenci po jednání celostátního výboru strany, který k tomuto kroku předsedu vyzval. Pavel své veto dříve odůvodnil tím, že předloha je jen přechodným řešením a problém neřeší systémově.

Výborný se na prezidenta s žádostí obrátí v příštích dnech. Požádá ho, aby se ujal moderování jednání, které by situaci po vetu vyřešilo. "My vnímáme výhrady, které prezident veřejně prezentoval, jako rozevírání nůžek mezi platy ústavních činitelů a platy státních zástupců a soudů. Jsme ale přesvědčeni, že za této situace to je právě prezident, který by se měl ujmout moderace debaty nejenom mezi koaličními stranami, ale i stranami opozičními, protože bez nich se dlouhodobé udržitelné řešení nenajde," řekl Výborný. O vlastních platech si podle něj nemají rozhodovat politici. Má je určovat systém, do kterého se nebude zasahovat a v němž budou platy navázány ideálně na platy ve veřejné sféře.