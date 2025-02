Vysočina nebude aktivně bránit větrníkům v regionech, kde je chtějí obce i lidé

Kraj Vysočina nebude aktivně bránit stavbě větrných elektráren, pokud je v mikroregionu budou chtít samosprávy i obyvatelé. Na dnešním jednání krajského zastupitelstva to řekl hejtman Martin Kukla (ANO) na dotaz, jaký je postoj vedení kraje k větrníkům. Zároveň uvedl, že sám není úplným zastáncem větrných elektráren, podporuje hlavně chystané rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany o nové bloky. O území Vysočiny se kvůli umístění větrníků poslední dobou zajímá řada investorů. S některými obcemi už mají smlouvy o spolupráci, jinde naopak tyto záměry zastavila místní referenda. Na přístup rady kraje k výstavbě větrných elektráren na Vysočině se zeptal opoziční zastupitel Jan Matějů (KDU-ČSL). "Protože to je problematika aktuální, budí to zájem veřejnosti," řekl. "Co se týká větrných elektráren, tak jistě víte, že Kraj Vysočina o tom nerozhoduje, dává maximálně doporučení," řekl Kukla. Uvedl, že za ním chodí starostové, kteří o větrníky stojí, i ti, kteří je nechtějí. Dočetl se, že by v kraji mohlo být až 600 větrných elektráren. "Samozřejmě to já osobně jako hejtman kraje nechci. Ale my jako Kraj Vysočina určitě nezabráníme některým aktivitám a některým výstavbám," řekl.