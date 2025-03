Česko plánuje spojení vysokorychlostních tratí se Slovenskem. Sousední země dokončila studii proveditelnosti, teď ji musí schválit tamní vláda. Studie pro Česko je už hotová. Obě strany začnou s podrobným plánováním a povolením stavby trati. Samotná stavba by mohla začít nejdřív v roce 2036. Cesta z Brna do hlavního města sousedního státu Bratislavy by pak mohla trvat přibližně hodinu.