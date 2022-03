Výzkum proFem: Odškodnění neobdrží 80 procent obětí násilí na ženách

Zhruba 80 procent obětí násilí na ženách neobdrží v trestním řízení žádné odškodnění. Vyplývá to z průzkumu, který zpracovala společnost proFem ze vzorku pravomocných rozsudků vydaných v letech 2019 a 2020. Tři čtvrtiny obětí se totiž vůbec neodhodlají o odškodnění požádat, další pak se svým nárokem neuspějí u trestního soudu. Zástupkyně proFem to uvedly na dnešní tiskové konferenci. Organizace si podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádala celkem 556 rozsudků 72 českých krajských a okresních soudů. Verdikty se týkaly 611 ženských obětí. V 313 případech se na nich pachatelé dopustili znásilnění, v 216 domácího násilí a ve 122 případech stalkingu, tedy nebezpečného pronásledování. Odškodnění lze přiznat jen tehdy, pokud to oběť navrhne. Zhruba každá pátá oběť z těch, které se na trestní soudy obrátily, neuspěly a rozsudek je odkázal do občanskoprávního řízení. "Odkaz do civilu se v zásadě rovná zamítnutí nároku. Z praxe víme, že oběti do civilního řízení nepokračují. Nechtějí to protahovat, chtějí to už mít za sebou," podotkla právnička Petra Sýkorová.