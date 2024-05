Z Prahy příští pondělí odletí první čtyři koně Převalského do Kazachstánu

Příští pondělí po poledni odletí z Prahy do Kazachstánu první čtyři koně Převalského, které vybrala pražská zoo do programu obnovy populace divokých koní ve volné přírodě této středoasijské země. V transportu budou tři hřebci a jedna klisna. V tentýž den odpoledne vyrazí stejným směrem letadlo se čtyřmi klisnami, které vypraví z Berlína tamní zoologická zahrada. ČTK o tom informovali zástupci zoologické zahrady. Koně přepraví do Arkalyku v centrální části Kazachstánu z Prahy i Berlína armádní letouny CASA. Podle harmonogramu by do cíle měly doletět o den později, v úterý 4. června ráno. Další cesta koní do aklimatizačního centra bude pokračovat po zemi, uvedla pražská zoo v tiskové zprávě. Koně zamíří do kazašských stepí Altyn Dala. V budoucnosti tam chce pražská zoo dopravit zhruba 40 koní. Nyní koně žijí v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově na Benešovsku.