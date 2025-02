Začíná festival Mene Tekel, nabídne konferenci, debaty koncerty, filmy či výstavy

V Praze dnes začíná 18. ročník týdenního festivalu proti totalitě Mene Tekel. Oficiální zahájení se uskuteční večer v kině Mat před českou premiérou dokumentu Nejsem zlý člověk. Dnes také začnou výstavy v Praze 2, konkrétně na náměstí Míru, v tamní bazilice sv. Ludmily a v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Konat se bude konference v Senátu, připomínka studentského pochodu na Hrad z 25. února 1948 i rekonstrukce politického procesu z roku 1952, řekli ČTK zakladatelé festivalu Daniela a Jan Řeřichovi.

Loňský film Nejsem zlý člověk v české, slovenské a bulharské koprodukci se vrací do srpna 1968. Je příběhem bulharského vojáka, který se zúčastnil okupace Československa. Film ho staví do rozhovoru s těmi, které okupoval, a dává mu šanci ukázat svou stranu příběhu. "Film není o SSSR ani o Bulharsku, stejně tak není o Československu. Dobří a zlí jsme my - obyčejní lidé," uvedli organizátoři. Výstava v kostele sv. Ludmily připomene novináře a politika Pavla Tigrida. Panely na náměstí Míru se budou věnovat komunismu a jeho epoše. Výstava Překonej stěnu smrti v kostele sv. Ignáce ukáže, jak vypadaly hranice se stovkami kilometrů ostnatého drátu.

Mene Tekel, mezinárodní projekt proti totalitě, je nekomerční multidisciplinární festival, který se koná v Praze od roku 2007 a každoročně přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů a připomíná odkaz obětí nacismu a komunismu.