Zápis z Hradu: ANO nezpochybnilo nutnost zvyšovat věk odchodu do penze

Zástupci hnutí ANO a kabinetu Petra Fialy (ODS) se shodli na nutnosti změn v prvním důchodovém pilíři, opoziční subjekt zároveň nezpochybnil nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu, nicméně nesouhlasí s konkrétním mechanismem navrženým vládou. Vyplývá to ze záznamu o březnovém jednání o důchodové reformě mezi prezidentem Petrem Pavlem, zástupci vlády v čele s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a politiky ANO Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. ANO v uplynulých týdnech shodu popíralo. Zápis zhotovil Vladimír Bezděk, prezidentův poradce pro důchodovou reformu, rozpočtovou politiku a finanční sektor, někdejší šéf důchodových komisí. Jednání těchto stran se uskutečnilo 28. března. Pavel poté na tiskové konferenci oznámil, že se všichni shodli na tom, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu zvedat. ANO ale následně shodu popíralo. Další jednání ve stejném formátu se mělo uskutečnit tento týden v pondělí, nicméně opoziční hnutí svoji účast zrušilo. Zdůvodnilo to tím, že někteří představitelé vlády v čele s Petrem Fialou (ODS) hodlají reformu prosadit bez ohledu na názor opozice. Prezident se tedy sešel pouze s Jurečkou a jeho spolupracovníky a sdělil, že snahu o hledání kompromisu má nadále. Nevyloučil konání kulatého stolu se zástupci tripartity a s odborníky za zhruba měsíc a půl.