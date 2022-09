Zastupitel z Bruntálu dostal u soudu peněžitý trest za podporu ruské invaze

Bruntálský zastupitel za SPD Daniel Makay, jenž na facebooku v únoru schvaloval útok Ruska na Ukrajinu, dostal od soudu peněžitý trest. Měl by zaplatit 45.000 korun. Komunální politik, který nyní už do zastupitelstva nekandiduje, s trestem nesouhlasí. Ještě v soudní síni se odvolal. Státní zástupce se práva na odvolání vzdal. Na sociálních sítích Makay psal, že Rusko odzbrojí "ukrofašisty" a že by mělo na Ukrajinu shodit vodíkovou bombu. Za schvalování trestného činu a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy Makayovi hrozilo i několikaleté vězení.

Makay u soudu své výroky obhajoval dezinformacemi o tom, že na Ukrajině působí fašisté a ukrajinská vláda nechává zabíjet Rusy. Zastupitel tvrdí, že jeho výroky směřovaly výhradně proti údajným ukrajinským fašistům. "Nevěřím, že žiji v právním státě," řekl Makay po skončení hlavního líčení.