Zástupkyně EK: Česko zrychlilo naplňování cílů Národního plánu obnovy

Česko zrychlilo naplňování cílů Národního plánu obnovy, velmi aktivní je v realizaci programů na energetickou transformaci. Na výroční konferenci k plánu to v Praze řekla generální ředitelka pracovní skupiny Evropské komise na podporu oživení a odolnosti Céline Gauerová. Ve zbývajících dvou letech, po které bude možné evropské peníze v plánu obnovy čerpat, ale podle ní zemi čeká ještě hodně práce nejen při naplňování investic, ale i při schvalování potřebných reforem. "Musím vám pogratulovat k tomu, co se podařilo za posledních 18 měsíců. Začátek implementace (plánu) byl náročný, vyjednávání o plánu bylo taky náročné, ale vidíme teď rychlý pokrok," řekla Gauerová. Ocenila přijaté reformní kroky, jako schválení stavebního zákona a zákona o střetu zájmů. Pozitivně se podle ní projevují také některé investice z NPO, zejména do zvyšování bezpečnosti na železnici nebo do obnovy lesů po kůrovcové kalamitě. Vyzdvihla rovněž to, jak se Česko zapojilo do projektu REPowerEU, který má pomoci s transformací energetiky. "Česká republika byla jedním z prvních členských států, který projekt začal naplňovat," řekla Gauerová. Připomněla, že pro Česko je proměna energetiky velmi důležitá kvůli tomu, aby se země zbavila závislosti na ruských fosilních palivech.