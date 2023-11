Zemětřesení na Chebsku přesáhlo třetí stupeň Richterovy stupnice

Na Chebsku seismografy zaznamenaly otřes o síle 3,25 stupně. Je to poprvé v současné vlně otřesů, kdy síla otřesu, tedy magnitudo přesáhlo úroveň 3. Otřesy se objevily už ve středu, silnější byly však v pátek, kdy přístroje ukázaly 2,6 stupně. Před 13:00 v sobotu severně od Lubů u Chebu byl zaznamenán nejsilnější otřes a to v hloubce 9,28 kilometru. Takový otřes mohou zaznamenat i lidé. Na Chebsku jsou navíc charakteristické i dunivé zvuky, které zemětřesení provázejí. Povrchové škody jsou však výjimečné. Podle seismologů nelze vyloučit, že seismický roj ještě zesílí. Mohl by pokračovat i několik týdnů.