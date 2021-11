Zemřel divadelník Jiří Srnec. Zakladateli černého divadla bylo 90 let

V devadesáti letech zemřel divadelník Jiří Srnec. Oznámil to mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Celosvětový úspěch zaznamenal umělec v 60. letech, kdy založil černé divadlo. To využívá toho, že na zatemněném jevišti nejsou vidět černě odění herci, ale jejich rekvizity ano. Mezi nejznámější Srncovy inscenace patří Pruhovaný sen, Legendy staré matky Prahy, Alice v říši zázraků, Peter Pan, Labyrint, Týden snů nebo Bílý pierot v černém. Srnec spolupracoval i s divadlem Semafor, Laternou magikou, Divadlem Spejbla a Hurvínka a státní operou v Mnichově. Na počátku 90. let založil a vedl soubor Imaginativ Praha. V roce 2011 obdržel od prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy. V roce 2018 mu byla udělena Cena Thálie za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění.