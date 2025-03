Zemřel uznávaný divadelník Jaroslav Vostrý, bylo mu 94 let

Ve věku 94 let zemřel divadelník Jaroslav Vostrý. ČTK to řekla rodina. Uznávaný dramaturg, režisér, dramatik, publicista, divadelní kritik, teoretik a pedagog stál v polovině 60. let u vzniku Činoherního klubu v Praze. Slavnou divadelní scénu v ulici Ve Smečkách zakládal s režisérem Ladislavem Smočkem. Vostrý se stal jeho prvním uměleckým šéfem, za normalizace ale musel Činoherní klub opustit. Vrátit se mohl až po roce 1989.

Vostrý se narodil v roce 1931 v Turnově, absolvoval divadelní vědu a dramaturgii na DAMU. Pracoval v měsíčníku Divadlo, který také řídil jako šéfredaktor. V roce 1964 se stal dramaturgem Státního divadelního studia Praha, v jehož rámci s někdejším spolužákem z DAMU Smočkem o rok později založili Činoherní klub. Vostrý se stal jeho uměleckým šéfem, v divadle se uplatnil také jako režisér a autor. Nová divadelní scéna se během jediné sezony stala jedním z nejpopulárnějších divadel v hlavním městě. Letos v únoru oslavil Činoherní klub 60 let své existence.