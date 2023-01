Zvolený prezident Pavel bude do inaugurace využívat vládní Hrzánský palác

Zvolený prezident Petr Pavel od dnešního dne přijímá hosty v Hrzánském paláci na pražských Hradčanech. Do vládního objektu se s ním přesouvá i celý jeho tým. ČTK to dnes sdělila manažerka komunikace Pavlova týmu Markéta Řeháková. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes řekl serveru Blesk.cz, že o využívání paláce do březnové inaugurace požádal tým Pavla, předseda vlády žádosti s radostí vyhověl. Považuje za vhodné i praktické, aby budoucí prezident sídlil v budově nedaleko Pražského hradu do doby, než se 9. března po slavnostním složení slibu oficiálně ujme funkce i hradní kanceláře.

Hrzánský palác v Loretánské ulici slouží k reprezentačním účelům vlády a premiéra, který tam například přijímá některé zahraniční návštěvy. V době například oprav Strakovy akademie se tam schází i kabinet. Fiala po svém jmenování premiérem v listopadu 2021 měl v tomto historickém objektu s jedinečným výhledem na Prahu také zázemí do doby, než byli jmenováni i ministři jeho vlády. Svému nástupci v čele vlády nabídl palác k využívání tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO).