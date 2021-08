Afghánci, kteří žijí v Česku, chtějí pomoci příbuzným

Dva afghánští mladí muži, kteří v Česku studují a pracují asi pět let, žádají českou vládu o záchranu svých příbuzných. Obávají se o jejich život, pokud se jim nepodaří kábulské letiště v některém z evakuačních letů opustit. Chlapcům čekajícím na letišti je 11 a 13 let. ČTK to řekla Jana Liprtová, hostitelka dvou mladých Afghánců.

Khan Wali (20 let) v České republice žije téměř pět let. "Bojím se o rodinu. Můj příbuzný, který má také český pas a trvalý pobyt jako já, je momentálně v Kábulu na letišti a čeká na letadlo, které ho odveze do Česka," uvedl. Spolu s ním jsou na letišti Khanův bratr a bratranec, kterým je 11 a 13 let. "Bojím se, že když se z letiště budou muset vrátit domů do Lógaru, tálibové je zabijí," řekl. Už cestou na letiště je podle něj bili a chlapci jsou velmi vyděšení. Podobně se vyjádřil i Niaz Wali (22 let), který je v Česku podle Liprtové přes pět let, vyučil se cukrářem a nyní pracuje v Ostravě.