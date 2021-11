Pražské letiště letos dle odhadů odbaví 4,4 mil. lidí, meziročně o šestinu víc

Letiště Václava Havla Praha by letos podle odhadů mělo odbavit kolem 4,4 milionu cestujících, což je meziročně asi o šestinu více. Návrat k číslům před koronavirovou krizí, kdy v roce 2019 odbavilo přes 17,8 milionu pasažérů, však odhaduje zhruba až v roce 2026. Na tiskové konferenci to řekl šéf letiště Jiří Pos. Přibližně o polovinu nižší než v předkrizovém období bude podle Řízení letového provozu (ŘLP) i letový provoz nad Českem.

Vývoj provozu na ruzyňském letišti se podle Pose zatím pohybuje podle mírně skeptických prognóz. Praze nyní oproti některým evropským letištím chybí podle Pose hlavně vnitrostátní linky, letišti navíc chybí cestující ze třetích zemí, kde stále trvají koronavirová omezení. I proto letiště odhaduje návrat k předkrizovému provozu zhruba za pět let, při pozitivním vývoji by to mohlo být o něco dříve.

Nejvytíženější destinací během letní sezony byl Amsterdam, na těchto linkách letělo 164.062 cestujících. Následovala Hurghada, Frankfurt nad Mohanem, Marsa Alam a Burgas. Ze zemí byly nejvyhledávanější linky do Řecka, na kterých letělo 388.152 pasažérů. Na dalších místech byly linky do Španělska, Itálie a Egypta.