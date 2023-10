Před 100 lety vzlétl první stroj ČSA

Pilot Karel Brabenec (vlevo) | Foto: ČSA

S dvojplošníkem Aero A-14 Brandenburg vzlétli 29. října 1923 z letiště Praha-Kbely. Cílem prvního letu byla Bratislava. Podle dobových záznamů se na tuto novinku přišly podívat davy lidí.

Do konce roku 1923 společnost ČSA přepravila celkem 29 cestujících, deset kilogramů pošty a 110 kilogramů nákladu. Zprvu zajišťovala pouze vnitrostátní dopravu, k lince do Bratislavy přibyly lety do Košic, Brna, Ostravy, Mariánských Lázní a Karlových Varů.

Airbus A320 na letišti Václava Havla v Praze | Foto: ČSA

V roce 100 výročí svého založení České aerolinie patřící k pětici nejstarších fungujících aerolinek světa příliš důvodů k oslavám nemají. ČSA se ocitly v březnu roku 2021 kvůli vysokým dluhům v úpadku, následně soud povolil jejich reorganizaci, která skončila loni v létě. Dědička slavné historické tradice je tak v současné době trpaslíkem, který takřka vymizel z letecké mapy světa.