Agrofert by mohl vracet dotace ve výši až 4,5 miliardy korun

Koncern Agrofert by mohl podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) vracet státu a Evropské unii dotace ve výši až 4,5 miliardy Kč. Důvodem je střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Nekula to dnes uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi (ČT). Mluvčí Agrofertu to však v následném vyjádření pro ČTK odmítl. Babiš v roce 2017 své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů, podle státní Evidence skutečných majitelů je však reálným vlastníkem Agrofertu. I podle auditu Evropské komise Babiš dál ovládá Agrofert, EK kvůli tomu pozastavila proplácení dotací pro firmy z Agrofertu.