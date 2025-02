Analytici: Dopad amerických cel na ČR bude minimální, ovlivní ale Německo

Přímý dopad amerických recipročních cel na Českou republiku bude pouze minimální. Velký vliv ale budou mít na největšího obchodního partnera ČR Německo, kam tuzemské firmy vyvážejí díly pro výrobky směřující do USA. Vyplývá to z vyjádření analytiků, které oslovila ČTK. Americký prezident Donald Trump ve středu oznámil, že uvažuje o podpisu exekutivního nařízení, kterým zavede cla na všechny země uvalující cla na dovoz z USA. I když přímý vývoz z ČR do USA roste, stále tvoří jen tři procenta z celkového objemu, uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. "Víc bych se obával dopadu americké obchodní politiky na Německo, které je už dva roky za sebou v důsledku své exportní nevýkonnosti v recesi," řekl.

V míře dopadu recipročních cel na domácí ekonomiku v souvislosti s Německem se ale analytici neshodují. Zatímco Dufek nečeká velký dopad, podle analytika Raiffeisenbank Martina Krona by efekt mohl být "poměrně podstatný". Upozornil na to, že Spojené státy pro Německo představují nejdůležitější trh. Z výroční zprávy Světové obchodní organizace (WTO) vyplývá, že zatímco EU zdaňuje americké výrobky o něco více než Spojené státy (4,5 procenta proti 3,9 procenta), větší část amerického vývozu do Evropy je ale bezcelní než naopak. Z hlediska obchodovaného objemu jsou tedy americká cla vyšší než cla v EU (1,4 procenta proti 0,9 procenta). Na úrovni výrobků by reciproční cla měla asi největší dopad na dovoz evropských automobilů do USA.