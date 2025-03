Analytik AMO: USA nemají motivaci řešit konflikt na Ukrajině ve prospěch Evropy

Vyhrocené páteční jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky Petra Boháčka potvrdilo, že Spojené státy nemají motivaci řešit konflikt na Ukrajině v prospěch Evropy. Očekávat, že Washington zajistí spravedlivý mír nebo dokonce evropskou bezpečnost, je naivní, řekl dnes ČTK.

Politolog Milan Školník z Katedry humanitních věd České zemědělské univerzity míní, že Trump a Vance zůstávají i po nástupu do funkcí v režimu konfrontační volební kampaně, což se promítá i do mezinárodní politiky. "Ta se tím stává velmi nepředvídatelným prostředím," řekl dnes Školník ČTK. Schůzky na úrovni hlav států, zvlášť u tak zásadního tématu, by určitě neměly takto vypadat, doplnil. Evropské lídry podle Školníka události utvrdí v přesvědčení, že se Evropa musí diplomaticky, ekonomicky i vojensky více osamostatnit a být aktivnější na mezinárodní scéně.

Páteční roztržka prezidentů USA a Ukrajiny Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského působila vykalkulovaně, řekl ČTK politolog Martin Jirušek z Masarykovy univerzity v Brně. Schůzka podle něj připomínala šikanu. "Zřejmě měla vyslat vzkaz nejen za hranice, ale hlavně pro domácí (americkou) scénu," poznamenal Jirušek. Scéna, kdy prezident Zelenskyj bez tlumočníka čelí útokům nejen prezidenta Trumpa a viceprezidenta J.D. Vance, ale také posměšným dotazům vybraných novinářů, kteří měli na tiskovou konferenci přístup, podle Jiruška připomínala šikanování skupinou dětí na školním dvoře. "Takto obvykle tiskové konference před jednáním nevypadají, jsou velmi formální a krátké. To, že nikdo z přítomných poté, co se situace začala vyhrocovat, tiskovou konferenci neukončil a nepřesměroval schůzku za zavřené dveře, svědčí o tom, že cílem schůzky nebylo podepsat dohodu," dodal politolog zaměřený na politiku USA.