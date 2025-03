ANO: Vláda nemůže podepsat smlouvu o Dukovanech bez zajištění podílu firem z ČR

Vláda by podle místopředsedy opozičního hnutí ANO Karla Havlíčka měla přenechat podpis smlouvy na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany kabinetu, který vzejde z podzimních voleb, protože stále nezajistila dostatečný podíl českých firem na projektu. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) počátkem měsíce uvedl, že garantována je zatím dvacetiprocentní participace. Současně mluvil o tom, že podpis kontraktu s korejskou KHNP by se měl odehrát do konce března.

Podle Havlíčka je zajištěno pouze 18 procent výroby v Česku a vláda by měla pokračovat trpělivě ve vyjednávání, než dosáhne alespoň 50 procent. To je podle něj do podzimu technicky nezvládnutelné. "Vše platí ČR. Je to zakázka, která nemá obdoby, dokud nebude účast českých firem stvrzena dohodou, je zde stále určitý obchodní manévrovací prostor, my určujeme podmínky, protože my platíme," uvedl Havlíček. Vládu viní z toho, že si nepohlídala 60procentní účasti průmyslu, nyní je pod tlakem času.