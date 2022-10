Přes sedm tisíc firem na jedné adrese. V Česku přibývá podnikatelů s virtuálním sídlem

Každá firma musí mít v obchodním rejstříku zapsánu adresu. Nemusí však jít o adresu, na které ve skutečnosti sídlí, mohou využít takzvané virtuální sídlo. Tento postup je v Česku zcela legální a také existuje řada firem, které společnostem různá virtuální sídla nabízí.

„Atraktivita služby, kdy poskytovatel virtuálního sídla pronajímá právnické osobě adresu za účelem zápisu do obchodního rejstříku, je na vzestupu již několik let a tento trend bude zřejmě pokračovat i do budoucnosti,“ uvedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Firmy s virtuální adresou si podle ní často zakládají malí nebo začínající podnikatelé, pro které je pronájem kanceláří drahý. Výhodou je také snazší administrativa.

„Virtuální sídla jsou oblíbená například mezi IT firmami nebo třeba firmami poskytujícími služby pro podnikatele, jako jsou například kreativní agentury,“ přiblížila analytička.

Lukrativní adresa

Výhodou virtuálního sídla je také reprezentativní adresa. Za několik stovek korun měsíčně mohou podnikatelé získat sídlo firmy v centru Prahy. Hlavní město také nabízí nejvíc virtuálních sídel, s velkým odstupem pak následuje Brno.

Rybná ulice | Foto: PatrikPaprika, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

„V rámci tuzemské podnikatelské základny má v Praze registrované sídlo 44 procent společností, a proto není překvapením, že z 126 000 firem, které podnikají z virtuálního sídla, jich má téměř 81 procent (tedy téměř 102 tisíc) adresu v hlavním městě,“ upřesnila Štěpánová.

Rekordmanem v počtu virtuálních sídel je pražská ulice Rybná, kde v současnosti papírově podniká přes 7300 firem z celého Česka.

Z analýz společnosti Dun & Bradstreet ale také vyplývá, že firmy s virtuální adresou jsou ve srovnání se zbytkem populace firem rizikovější a je u nich častěji evidována negativní událost. Mohou tak představovat zvýšené riziko v obchodním styku.

„Daleko častěji se mezi nimi například vyskytují nespolehliví plátci DPH. Zhruba 44 procent nespolehlivých plátců DPH má adresu na virtuálním sídle. Také častěji tyto firmy spadají do insolvence nebo je na ně vyhlášená exekuce,“ řekla Štěpánová Českému rozhlasu.