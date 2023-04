ANO vyzvalo Nekulu ke kontrolám obilovin z východu, ministr už je dřív přislíbil

Opoziční hnutí ANO vyzvalo ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) k plošným kontrolám kvality a bezpečnosti obilovin dovážených z východu. Důvodem je například to, že jsou tam možná používaná jiná hnojiva a pesticidy, které jsou v Česku zakázány, řekla na tiskové konferenci nová stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková. Ministerstvo zemědělství dnes oznámilo, že kontroly tranzitu zemědělských komodit přes Českou republiku se zpřísní, obilí z Ukrajiny má směřovat primárně mimo EU.

Na dovoz levného obilí z Ukrajiny si stěžují polští zemědělci. Tamní vláda vyzvala Evropskou komisi, aby vývoz do EU omezila. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR upozorňují na to, že čeští zemědělci mají kvůli dovozu ukrajinského obilí na evropský trh problém prodat část loňské úrody. Upozorňují i na bezpečnostní rizika. Dnes resort informoval o tom, že z Ukrajiny se do zemí EU od února 2022 do letošního ledna dovezlo 3,526 milionu tun pšenice, meziročně desetkrát více.

Na ministerstvu zemědělství se dnes kvůli situaci na trhu mimořádně sešla pracovní skupina. Resort už několik měsíců monitoruje situaci ohledně dovozu zemědělských komodit. Uvedl, že do EU směřuje produkce z Ukrajiny přesto, že unie je v produkci obilovin soběstačná.