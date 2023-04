Česko a další země by mohly kvůli ukrajinskému obilí získat pomoc od Evropské komise

Evropská komise by do dvou měsíců mohla přijít s pomocí pro některé státy včetně Česka, které jsou nepřímo zasažené problémy s dovozem ukrajinského obilí. Česko musí nejdřív unijní exekutivě dodat potřebná data dokládající ztráty českých zemědělců.

Zdeněk Nekula | Foto: Úřad vlády ČR

Podle Evropské komise budou muset státy zrušit jednostranné zákazy dovozu, řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL.

"Dostal jsem informaci od eurokomisaře Wojciechowského, že pro ostatní státy bude vyčleněno 250 milionů euro, ale jednostranné zákazy nejsou řešením. My jsme se k tomu nepřipojili, protože k tomu není důvod."

Nekula upozornil na to, že ukrajinské obilí je díky výrazně nižší ceně lákavé pro spekulanty, a proto se takzvaně "odsypává" v zemích sousedících s Ukrajinou. Podle ministra Nekuly objem dovezené pšenice netvoří v Česku ani jednu desetinu procenta obvyklé produkce.

Ve skladech je ještě 2,6 milionu tun obilí

Tuzemští zemědělci si ale na dovoz levného ukrajinského obilí stěžují. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala jsou aktuální zásoby obilí v Česku zhruba o 40 procent vyšší než v minulých letech, výkupní ceny ale výrazně nižší.

"Tři a půl milionu tun musíme každý rok vyvézt. A my tu máme ještě 2,6 milionu tun. To znamená, více než polovina toho, co bychom měli vyvézt, tady pořád je, a zbývají nám pouhé dva měsíce. Toho času je v tuto chvíli hrozně málo."

Obilí, které putuje „Trasami solidarity“ není určené primárně pro evropský trh. Trasy musí sloužit k tranzitu zemědělských produktů do zemí, které ukrajinskou produkci nutně potřebují. EU pracuje na zlepšení fungování dopravních cest a kontrole přepravované zboží. pic.twitter.com/aMiqBxZgT7 — Zemědělství ČR (@MZeCr) April 26, 2023

Ukrajinské obilí proudilo na společný trh EU dlouhé týdny, přestože se mělo koridory solidarity dostat na trhy třetích zemí, především do Afriky. Působí tak problémy středoevropským a východoevropským zemědělcům, kteří nyní nemohou prodat loňskou produkci.

Pokud by Evropská komise včas nezareagovala, jsou zemědělci připraveni protestovat v sídle EU v Bruselu, řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Zástupci agrárních komor zemí V4 požadují, aby Evropská unie obnovila na obilí z Ukrajiny clo.

Místo kompenzací podpora dopravy?

V současnosti kontrolujeme vše, co se k nám z Ukrajiny přiveze. Loni dovozy pšenice z Ukrajiny činily necelých 4 000 tun, tuzemská produkce ozimé pšenice je 4,8 mil. tun (5letý průměr), tedy tyto dovozy nepředstavují ani 0,1 % v porovnání s naší produkcí.https://t.co/QRjfPa5yan pic.twitter.com/wcBKn4KdNa — Zemědělství ČR (@MZeCr) April 27, 2023

Podle Asociace soukromého zemědělství, která sdružuje drobné farmáře, sice dovoz ukrajinského obilí pokřivuje český trh, ale jeho zákaz není řešením. Podle předsedy Asociace Jaroslava Šebka by měla zasáhnout Evropská unie. Konkrétně tak, že by zajistila, že obilí skutečně zamíří tam, kam bylo směřováno.

"Určitě je potřeba, aby Evropská komise zajistila to, aby toto obilí nezůstávalo v Evropské unii, aby se skutečně dostalo na to místo určení. My jsme navrhovali, aby byli zaplombované dopravní prostředky třeba se sledováním GPS, aby byla zavedena třeba nějaká vratná finanční kauce pro obchodníky."

Ilustrační foto: Thilo Becker, Pixabay, Pixabay License

Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha řekl, že lepším řešením než kompenzace by byla podpora drahé dopravy ukrajinské produkce do přístavů.

Členské země a europoslanci by během května měli schvalovat prodloužení bezcelního režimu pro ukrajinské potravinářské a zemědělské produkty, který platí do června. Komise by podle diplomatů mohla omezení pro některé plodiny zahrnout právě do tohoto prodloužení.