Archeolog: Expedice Monoxylon IV potvrdila možnosti námořní plavby před 9000 lety

Jedním z hlavních poznatků expedice Monoxylon IV je potvrzení možnosti námořní plavby v dlabaném člunu včetně přepravy nákladu před 9000 lety. Expedice skončila 12. července po 17 dnech plavby a překonání 500 kilometrů napříč Egejským mořem. Novinářům to při představení plavidla po expedici řekl archeolog a organizátor expedice Radomír Tichý. Letošní expedice navazuje na námořní výpravy archeologů ze všestarského archeoparku v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019, z nichž dvě byly v Egejském moři. "Až po této expedici jsme se stali námořníky. Přestali jsme na moři uvažovat jako suchozemci. Byla to nejdobrodružnější plavba ze všech expedic Monoxylon. Přispěli jsme k poznání ’neolitizace’ Řecka mořskou cestou," řekl Tichý. Zpočátku se potýkali s rozbouřeným mořem s vlnami vysokými až dva metry a silným větrem, v závěru pak s úmorným vedrem. Celou trasu dlouhou 500 kilometrů výprava urazila za 100 hodin pádlování, tedy průměrnou rychlostí pět kilometrů v hodině. Expediční člun je od tohoto týdne k vidění před areálem archeoparku.